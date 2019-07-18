Спортплощадке в Черехе поправят забор, а рядом создадут велопарковку

Сделать забор выше и исправить конструкцию опасно торчащих внутрь коробки болтов, поручил губернатора Михаил Ведерников осматривая многофункциональную спортивную площадку в деревне Череха Псковского района во дворе ДОС-145, передает корреспондент «Псковской правды».

Строительство площадки завершили 1 июля. Местные жители в присутствии главы района Натальи Федоровой рассказали, что недавно построенная площадка имеет недочеты в безопасности: болты, удерживающие забор, опасно торчат внутрь. Их могут задеть во время игры дети, опасаются родители.

Губернатор также заметил, что два метра высоты для такого забора мало, мяч будет постоянно вылетать за пределы поля. Он попросил Наталью Федорову оперативно устранить недочеты, а также обустроить рядом с площадкой велопарковку.

Глава района пообещала также установить на площадке скамейки и урны для занимающихся.

Площадка построена за 1,5 млн рублей на средства областного и муниципального бюджетов. Здесь установлены тренажеры, турники, устроена площадка для игры в футбол и баскетбол.