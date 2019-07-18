Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Спортплощадке в Черехе поправят забор, а рядом создадут велопарковку

18 июля 2019 года, 17:29

Сделать забор выше и исправить конструкцию опасно торчащих внутрь коробки болтов, поручил губернатора Михаил Ведерников осматривая многофункциональную спортивную площадку в деревне Череха Псковского района во дворе ДОС-145, передает корреспондент «Псковской правды».

Спортплощадке в Черехе поправят забор, а рядом создадут велопарковку
Строительство площадки обошлось в полтора миллиона рублей.
Фото Арслана Байрамова.
Строительство площадки завершили 1 июля. Местные жители в присутствии главы района Натальи Федоровой рассказали, что недавно построенная площадка имеет недочеты в безопасности: болты, удерживающие забор, опасно торчат внутрь. Их могут задеть во время игры дети, опасаются родители.

Губернатор также заметил, что два метра высоты для такого забора мало, мяч будет постоянно вылетать за пределы поля. Он попросил Наталью Федорову оперативно устранить недочеты, а также обустроить рядом с площадкой велопарковку.

Глава района пообещала также установить на площадке скамейки и урны для занимающихся.

Площадка построена за 1,5 млн рублей на средства областного и муниципального бюджетов. Здесь установлены тренажеры, турники, устроена площадка для игры в футбол и баскетбол.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В древних храмах и монастырях Псковщины наведут порядок благодаря 200 добровольцам
Санитарные зоны «Титан-Полимера» и птицефабрики «Псковская» пересекаться не будут
Комиссия Министерства здравоохранения РФ работает в Псковской области
Защитить Черёху от вырубки молодых деревьев попросили Михаила Ведерникова
Юлия Пересильд дала советы по отдыху с детьми на море
Псковичам не советуют разбирать или распиливать найденные взрывоопасные предметы
Великолукская лучница Александра Савенкова успешно выступила на Универсиаде в Неаполе
Владимир Круглов: в Пскове поступает много жалоб на шум и беспорядки возле «наливаек»
Опыт соседей: в Новгородской области пабов стало меньше после отмены ограничений по продаже алкоголя

Комментарии

Авторизация
No comments
Не из пугливых

Общество
18 июля 10:37

Не из пугливых

Кто может стать сестрой милосердия в Пскове и как этому могут помешать замужество, маникюр и религия
Тупо страшно

Общество
16 июля 11:08

Тупо страшно

Поможет ли увеличение времени продажи алкоголя бороться с круглосуточными пивными и что об этом думают читатели «Псковской правды»
Наркоторговец погорел на пластике

Общество / Здоровье
16 июля 11:07

Наркоторговец погорел на пластике

Чем опасны синтетические наркотики и как вычислить нарколабораторию у соседей