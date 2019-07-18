Санитарные зоны «Титан-Полимера» и птицефабрики «Псковская» пересекаться не будут

Строительство завода «Титан-Полимер» не повлияет на работу птицефабрики. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Строительство завода «Титан-Полимер» не повлияет на работу птицефабрики. Об этом пишет Псковское агентство информации.
«После запуска завода санитарно-защитная зона будет находится на отметке в 300 метров», - заверил директор завода.
Директор птицефабрики «Псковская» Александр Станиславчик рассказал, что независимая компания уже произвела замеры вокруг фабрики. Согласно им предприятие вписывается в 500-метровую санитарную зону.
Таким образом санитарные зоны двух предприятий пересекаться не будут.
«Только после государственную экологическую экспертизу будет принято решение о строительстве завода», - подчеркнул председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.