Санитарные зоны «Титан-Полимера» и птицефабрики «Псковская» пересекаться не будут

Строительство завода «Титан-Полимер» не повлияет на работу птицефабрики. Об этом пишет Псковское агентство информации.

На совместной встрече руководителей предприятия с коллективом птицефабрики 18 июля директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко, напомнил о санитарной зоне вокруг завода. По проекту она составляет 500 метров.

«После запуска завода санитарно-защитная зона будет находится на отметке в 300 метров», - заверил директор завода.

Директор птицефабрики «Псковская» Александр Станиславчик рассказал, что независимая компания уже произвела замеры вокруг фабрики. Согласно им предприятие вписывается в 500-метровую санитарную зону.

Таким образом санитарные зоны двух предприятий пересекаться не будут.

«Только после государственную экологическую экспертизу будет принято решение о строительстве завода», - подчеркнул председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.