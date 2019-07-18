Комиссия Министерства здравоохранения РФ работает в Псковской области

Комиссии предстоит обсудить вопросы реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории Псковской области и программы «Земский доктор».

По приглашению губернатора Михаила Ведерникова в Псковской области работает комиссия Министерства здравоохранения РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В центре внимания также будет решение кадрового вопроса и обеспечение качественными медицинскими услугами отдаленных районов области.

По словам первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, в регионе должно быть столько врчаей, сколько необходимо для обеспечения качественного медицинского обслуживания жителей.

«Эту задачу ставит перед нами губернатор», - отметила она.

Напомним, ранее президент России поддержал обращение главы региона Михаила Ведерникова о необходимости обновления материально-технической базы учреждений здравоохранения.