Защитить Черёху от вырубки молодых деревьев попросили Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить факты незаконной застройки в Черехе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

С просьбой о защите «уникальной природы Черехи» к главе региона обратились местные жители.

По их словам, для строительства вырубаются сосновые леса неподалеку от санатория.

«Уничтожаются молодые деревья, а это пагубно сказывается на экологической обстановке», - отметили жители Черехи.

Рабочую группу, которая проверит факты незаконной застройки, возглавит руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

Напомним, 18 июля во время поездки в псковскую деревню Череха Михаил Ведерников осмотрел новую спортивную площадку.