Защитить Черёху от вырубки молодых деревьев попросили Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить факты незаконной застройки в Черехе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить факты незаконной застройки в Черехе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
По их словам, для строительства вырубаются сосновые леса неподалеку от санатория.
«Уничтожаются молодые деревья, а это пагубно сказывается на экологической обстановке», - отметили жители Черехи.
Рабочую группу, которая проверит факты незаконной застройки, возглавит руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.
Напомним, 18 июля во время поездки в псковскую деревню Череха Михаил Ведерников осмотрел новую спортивную площадку.