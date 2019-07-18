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Общество

Защитить Черёху от вырубки молодых деревьев попросили Михаила Ведерникова

18 июля 2019 года, 17:04

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить факты незаконной застройки в Черехе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Защитить Черёху от вырубки молодых деревьев попросили Михаила Ведерникова
Губернатор поручил проверить факты незаконной застройки в Черехе.
Фото Сергея Герасимова.
С просьбой о защите «уникальной природы Черехи» к главе региона обратились местные жители.

По их словам, для строительства вырубаются сосновые леса неподалеку от санатория.

«Уничтожаются молодые деревья, а это пагубно сказывается на экологической обстановке», - отметили жители Черехи.

Рабочую группу, которая проверит факты незаконной застройки, возглавит руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

Напомним, 18 июля во время поездки в псковскую деревню Череха Михаил Ведерников осмотрел новую спортивную площадку.

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