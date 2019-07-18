Псковичам не советуют разбирать или распиливать найденные взрывоопасные предметы

Псковские спасатели напоминают жителям региона правила поведения, которые нужно соблюдать при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

- Незамедлительно сообщить информацию об обнаружении подозрительного предмета по телефону «01», «02» или «112» (с мобильного телефона). При этом необходимо сообщить время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения;

- При производстве земляных работ – прекратить всякую деятельность;

- Не предпринимать никаких самостоятельных действий;

- Ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чем-либо этот предмет; не пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой;

- Не оказывать на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия – все эти действия могут привести к взрыву;

- По возможности до прибытия полиции принять меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц и не приближаться к нему самому в радиусе до 50-100 метров.

Кроме того, категорически запрещается:

- Закапывать в землю или бросать в водоём;

- Предпринимать попытки к разборке или распиливанию;

- Бросать в костёр или разводить огонь вблизи подобного предмета.