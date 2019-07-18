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Общество

Псковичам не советуют разбирать или распиливать найденные взрывоопасные предметы

18 июля 2019 года, 15:15

Псковские спасатели напоминают жителям региона правила поведения, которые нужно соблюдать при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

- Незамедлительно сообщить информацию об обнаружении подозрительного предмета по телефону «01», «02» или «112» (с мобильного телефона). При этом необходимо сообщить время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения;

- При производстве земляных работ – прекратить всякую деятельность;

- Не предпринимать никаких самостоятельных действий;

- Ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чем-либо этот предмет; не пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой;

- Не оказывать на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия – все эти действия могут привести к взрыву;

- По возможности до прибытия полиции принять меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц и не приближаться к нему самому в радиусе до 50-100 метров.

Кроме того, категорически запрещается:

- Закапывать в землю или бросать в водоём;

- Предпринимать попытки к разборке или распиливанию;

- Бросать в костёр или разводить огонь вблизи подобного предмета.

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