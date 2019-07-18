Владимир Круглов: в Пскове поступает много жалоб на шум и беспорядки возле «наливаек»

Как рассказал на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» начальник отдела организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области Владимир Круглов, в полицию тоже поступают обращения от граждан по проблеме «наливаек»:

Жалобы в Пскове поступают от граждан: алкоголь, шум, музыка, здесь же распивают алкоголь. Приходится отвлекать силы нарядов на данные вопросы. Так как таких заведений много, заявлений тоже поступает много.

Как подчеркнул Владимир Круглов, полиция не является надзорным органом за деятельностью «наливаек». Полиция выявляет только нарушения законодательства в сфере оборота алкоголя:

«Основную нагрузку несет полиция, работой занимаемся ежедневно и по торговым сетям, и по частному сектору. Результаты носят положительную динамику, около 9000 литров алкоголя было изъято за полгода, 76 нарушений выявлено по общепитам».

Но, по словам Владимира Круглова, проблема в том, что надо устранять условия для создания подобных заведений. Потому что сейчас зарегистрировать заведение под общепит и получить лицензию на продажу алкоголя очень просто. А контроля со стороны тех органов, которые должны контролировать такие заведения – нет.

«Моё мнение такое, что данные объекты, которые называют себя «общепитом», не исполняют те функции, по которым числятся: горячей кухни у них нет, а данные заведения открываются только для реализации алкоголя населению».

По словам собеседника, борьба с контрафактным алкоголем ведётся постоянно, и не только врейдах. В общепитах за первое полугодие изъято около 3000 литров. Реализация проходила с нарушениями: не соответствовали акцизные марки. Возбуждено два уголовные дела.

Напомним, что сейчас в Пскове создана инициативная группа Общественной палаты Псковской области, которая занимается вопросом ограничения деятельности так называемых «наливаек».

О том, как псковичи относятся к возможности увеличить время вечерней продажи алкоголя, читайте здесь.