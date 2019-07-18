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Политика

Опыт соседей: в Новгородской области пабов стало меньше после отмены ограничений по продаже алкоголя

18 июля 2019 года, 12:49

О том, стоит ли увеличивать время продажи алкоголя, сегодня рассказывали участники конференции в пресс-центре «Псковской правды». Так, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев рассказал об опыте соседнего Новгородского региона:

Многие регионы стали отказываться от дополнительных ограничений: например, Новгородская область в 2017 году отказалась от дополнительных ограничений по продаже алкоголя, а разрешили продавать как и по всей стране, до 23:00. По их информации, пабов стало меньше, они перешли в формат работы магазинов, так как поток покупателей стал иссякать. И стала убираться проблема, когда по ночам компании там сидят и пьют, нарушая общественный порядок.


Опыт соседей: в Новгородской области пабов стало меньше после отмены ограничений по продаже алкоголяАндрей Михеев,
председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области 
По словам собеседника, законодательство в области регулирования продажи алкоголя менялось уже несколько раз в течение последних 5-7 лет. Сначала разрешили регионам вводить дополнительные временные ограничения по продаже алкоголя. Но в 2018-м году субъектам запретили ограничивать продажу алкоголя заведениям, которые оказывают услуги общественного питания.

«Мы можем ограничить розничную торговлю, то есть магазины. Но не можем вводить ограничения по продаже алкоголя общепитам. И многие регионы, введя такие временные ограничения, столкнулись с аналогичной проблемой, когда магазины стали неконкурентоспособны. А когда спрос есть, но нет возможности купить алкоголь в магазине, то люди пойдут в такие заведения».

В любом случае, как уверен Андрей Михеев, в этом вопросе есть много аспектов, и которые надо изучать со всем сторон: изменить федеральное законодательстве, привлекать к этой проблеме общественные организации, вовлекать Роспотребнадзор.

О том, как псковичи относятся к возможности увеличить время вечерней продажи алкоголя, читайте здесь.

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