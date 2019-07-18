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Общество

Ведущий «Модного приговора» попросил помочь порховскому «Ростку» через Инстаграм

18 июля 2019 года, 12:43

Историк моды, театральный художник, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев призвал своих подписчиков помочь Порховской благотворительной организации «Росток». Ответствующий пост он разместил на своей официальной страничке в Инстаграм.

Ведущий «Модного приговора» попросил помочь порховскому «Ростку» через Инстаграм
Александра Васильева: «Спасибо за внимание к этому посту!»
Фото с личной странички в Инстаграм.
По его словам, о существовании «Ростка» он узнал от писательницы Людмилы Петрушевской, которая много лет помогает организации и его создателю Алексею Михайлюку.

Александр Васильев отметил, что организация существует исключительно за счёт денег благотворителей.

«У каждого из нас есть возможность пополнить ряды благотворителей, просто переведя любую сумму на номер карты, привязанной к Сбербанку: 5469 3800 1284 32222», - написал он в соцсети.

Кроме того, пожертвование можно также на сайте deti-rostok.ru, на котором нужно заполнить определенную форму.

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