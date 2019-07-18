В Пскове к концу года построят два новых детских сада

Сегодня, 18 июля, глава администрации Пскова Александр Братчиков проинспектировал строительство двух новых детских садов на ул. Звездной и Михаила Егорова и пристройки к действующему детскому саду на ул.Народной.

Детские сады на 270 мест каждый на ул.Звездной и в Борисовичах сдадут к 1 декабря 2019 года. Здания уже возведены, полным ходом идут отделочные работы, приступили к благоустройству территории.

На месте будущей пристройки на ул. Народной пока только котлован, однако строители тоже планируют закончить объект к началу зимы. В пристройке откроют несколько ясельных групп в целом на 80 мест. Со зданием действующего садика «Снегирек» она будет соединена галереей.

Александр Братчиков высоко оценил готовность объектов. По его словам, проблем с тем, чтобы сдать детские сады в обозначенные сроки не будет.

Садики строят на деньги федерального бюджета. Проект предусматривает покупку мебели, кухонного и медицинского оборудования. Для того чтобы закупить инвентарь, игрушки, посуду, постельное белье потребуются дополнительные средства из областного бюджета.

В целом появление двух новых детских садов и пристройки позволит увеличить количество ясельных мест Пскове в 2 раза.

Последний садик в Пскове построили почти десять лет назад на ул. Рокоссовского.