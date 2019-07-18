Более 500 бутылок косметической «Веснушки» изъяли в Пскове в ходе антиалкогольного рейда

В ходе очередного рейда в Пскове полицейские изъяли почти 130 литров спиртосодержащих косметических лосьонов. В общей сложности было изъято изъяли 500 бутылок спиртосодержащих косметических средств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так называемую «Веснушку» продавали в одном из пивных баров на проспекте Энтузиастов.

Кроме того, стражи порядка установили факты хранения и реализации алкогольной продукции без соответствующей маркировки, что является нарушением закона. Изъято восемь бутылок алкоголя без акцизной марки.

По всем нарушениям идут проверки, в результате которых владельцев заведений общепита привлекут к административной ответственности.

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