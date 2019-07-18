Сделать фото с Мишкой Тедди и получить в подарок воздушный шар смогут псковичи 21 июля

В воскресенье, 2ё июля, в сквере на «Четырёх углах» в Пскове состоится флешмоб и вручение подарков всем гостям праздничной площадки. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе городской библиотеке.
В воскресенье, 2ё июля, в сквере на «Четырёх углах» в Пскове состоится флешмоб и вручение подарков всем гостям праздничной площадки. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе городской библиотеке.
Каждый желающий сможет сделать себе бесплатный аквагрим.
Все без исключения гости этой игровой площадки получат воздушные шарики, а победители конкурсов – призы. Кроме того, они смогут сфотографироваться с ростовой куклой Мишки Тедди и поучаствовать в лотерее.