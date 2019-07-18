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Культура

Сделать фото с Мишкой Тедди и получить в подарок воздушный шар смогут псковичи 21 июля

18 июля 2019 года, 11:30

В воскресенье, 2ё июля, в сквере на «Четырёх углах» в Пскове состоится флешмоб и вручение подарков всем гостям праздничной площадки. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе городской библиотеке.

Сделать фото с Мишкой Тедди и получить в подарок воздушный шар смогут псковичи 21 июля
Праздник, как обычно, готовят библиотекари всех десяти псковских городских библиотек.
Фото предоставлено пресс-службой псковской городской библиотеки.
Четыре сотни воздушных шаров раздадут маленьким горожанам на интерактивной библиотечной площадке, которая откроется в сквере в 16.00. Для участников викторин, мастер-классов, игр и лотерей уже заготовлены сладкие угощения и полезные подарки.

Каждый желающий сможет сделать себе бесплатный аквагрим.

Все без исключения гости этой игровой площадки получат воздушные шарики, а победители конкурсов – призы. Кроме того, они смогут сфотографироваться с ростовой куклой Мишки Тедди и поучаствовать в лотерее. 

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