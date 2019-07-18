Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В шаговой доступности должны быть не только наливайки, но и стадионы, уверена псковская общественница

18 июля 2019 года, 11:20

«Есть люди, которые пили и пить будут. А есть обычные нормальные люди, которые употребляют алкоголь перед праздником», - заявила 17 июля в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» член рабочей группы Общественной палаты Псковской области по общественному контролю за деятельностью пабов в жилых домах Галина Неваленная.

Когда мы говорим о ужесточении требований к псевдокафе, мы понимаем, что это малое предпринимательство и если это будут жесткие правила, то мы просто уберем с нашего поля людей, которые занимаются этим малым бизнесом.


В шаговой доступности должны быть не только наливайки, но и стадионы, уверена псковская общественницаГалина Неваленная, член рабочей группы Общественной палаты Псковской области по общественному контролю за деятельностью пабов в жилых домах
По словам Галины Неваленной, если кафе продает алкоголь, то это должно быть именно кафе, а не магазин со стойкой.

«Сейчас у псковской молодёжи востребованы все спортивные занятия. Поэтому в шаговой доступности должны быть не только наливайки, но и стадионы».

О том, как псковичи относятся к возможности увеличить время вечерней продажи алкоголя, читайте здесь.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове к концу года построят два новых детских сада
Более 500 бутылок косметической «Веснушки» изъяли в Пскове в ходе антиалкогольного рейда
Сделать фото с Мишкой Тедди и получить в подарок воздушный шар смогут псковичи 21 июля
Галина Неваленная: Алкоголь, продающийся в Пскове в шаговой доступности, провоцирует молодёжь
Виктор Борисенко ответит на вопросы жителей в прокуратуре Дновского района
Бежанчанин пригрозил своему собутыльнику убийством и получил условный срок
Автодорогу «Сенно – Новый Изборск – Печки» приведут в порядок за 30 миллионов рублей
Фотографии мопедиста, сбившего старушку в Пскове, опубликовали местные полицейские
Свыше трёхсот находок сделали археологи в Новоржевском районе за 12 дней

Комментарии

Авторизация
No comments
Не из пугливых

Общество
18 июля 10:37

Не из пугливых

Кто может стать сестрой милосердия в Пскове и как этому могут помешать замужество, маникюр и религия
Тупо страшно

Общество
16 июля 11:08

Тупо страшно

Поможет ли увеличение времени продажи алкоголя бороться с круглосуточными пивными и что об этом думают читатели «Псковской правды»
Наркоторговец погорел на пластике

Общество / Здоровье
16 июля 11:07

Наркоторговец погорел на пластике

Чем опасны синтетические наркотики и как вычислить нарколабораторию у соседей