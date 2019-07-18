В шаговой доступности должны быть не только наливайки, но и стадионы, уверена псковская общественница

«Есть люди, которые пили и пить будут. А есть обычные нормальные люди, которые употребляют алкоголь перед праздником», - заявила 17 июля в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» член рабочей группы Общественной палаты Псковской области по общественному контролю за деятельностью пабов в жилых домах Галина Неваленная.

Галина Неваленная, член рабочей группы Общественной палаты Псковской области по общественному контролю за деятельностью пабов в жилых домах

Когда мы говорим о ужесточении требований к псевдокафе, мы понимаем, что это малое предпринимательство и если это будут жесткие правила, то мы просто уберем с нашего поля людей, которые занимаются этим малым бизнесом.

По словам Галины Неваленной, если кафе продает алкоголь, то это должно быть именно кафе, а не магазин со стойкой.

«Сейчас у псковской молодёжи востребованы все спортивные занятия. Поэтому в шаговой доступности должны быть не только наливайки, но и стадионы».

О том, как псковичи относятся к возможности увеличить время вечерней продажи алкоголя, читайте здесь.