Галина Неваленная: Алкоголь, продающийся в Пскове в шаговой доступности, провоцирует молодёжь

«Людей волнует, что алкоголь, продающийся в шаговой доступности провоцирует молодёжь, которая может быть и не покупала его, если бы он не был так доступен», - заявила 17 июля в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» член рабочей группы Общественной палаты Псковской области по общественному контролю за деятельностью пабов в жилых домах Галина Неваленная.

По её словам, жители города переживают за те точки продажи алкоголя, которые создаются во дворах жилых домов. «Необоснованный шум и все безобразия мешают людям отдыхать», - отметила Галина Неваленная.