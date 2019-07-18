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Общество

Галина Неваленная: Алкоголь, продающийся в Пскове в шаговой доступности, провоцирует молодёжь

18 июля 2019 года, 11:13

«Людей волнует, что алкоголь, продающийся в шаговой доступности провоцирует молодёжь, которая может быть и не покупала его, если бы он не был так доступен», - заявила 17 июля в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» член рабочей группы Общественной палаты Псковской области по общественному контролю за деятельностью пабов в жилых домах Галина Неваленная.

По её словам, жители города переживают за те точки продажи алкоголя, которые создаются во дворах жилых домов. «Необоснованный шум и все безобразия мешают людям отдыхать», - отметила Галина Неваленная.

Нужно не просто запрещать. Мы должны понимать, что населения надо воспитывать и занимать чем-то другим. Хронических алкоголиков мы не исправим быстро, но главное – чтобы люди не привлекались. Надо изучить, что в тренде у молодёжи.


Галина Неваленная: Алкоголь, продающийся в Пскове в шаговой доступности, провоцирует молодёжьГалина Неваленная,
член рабочей группы Общественной палаты Псковской области по общественному контролю за деятельностью пабов в жилых домах 
О том, как псковичи относятся к возможности увеличить время вечерней продажи алкоголя, читайте здесь.

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