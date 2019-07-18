Виктор Борисенко ответит на вопросы жителей в прокуратуре Дновского района

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко в июле нынешнего года проведет личный прием граждан в прокуратуре Дновского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для того, чтобы встретиться с заместителем прокурора области нужно в срок до 19 июля обратиться к прокурору Дновского района Ольге Будариной заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём граждан пройдёт по адресу: город Дно, улице Космонавтов, дом 84.