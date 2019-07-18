Бежанчанин пригрозил своему собутыльнику убийством и получил условный срок

Жителя Бежаницкого района привлекли к уголовной ответственности за убийство собутыльника. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в марте текущего года между двумя мужчинами во время алкогольного застолья в квартире их общей знакомой произошла ссора.

Один из приятелей схватил вилку со стола, стал размахивать ею перед стоящим товарищем и кричать о том, что собирается его убить.

Злоумышленник вел себя настолько агрессивно, что потерпевший посчитал угрозу убийством реальной.

Суд назначил обвиняемому 10 месяцев условного срока.