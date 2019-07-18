Автодорогу «Сенно – Новый Изборск – Печки» приведут в порядок за 30 миллионов рублей

В Печорском районе идёт ремонт участка автодороги «Сенно – Новый Изборск – Печки» протяженность более трех с половиной километров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На этом участке дорого устроят новое асфальтобетонное покрытие, восстановят обочины, а также нанесут новую дорожную разметку термопластиком.

На эти работы из средств федерального бюджета направят около 30 миллионов рублей.

Напомним, всего в нынешнем году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведут ремонтные работы более чем на 50 участках региональных и местных автодорог на общую сумму около 2 милилардов рублей.