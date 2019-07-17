Свыше трёхсот находок сделали археологи в Новоржевском районе за 12 дней

Более 300 находок сделано за 12 дней работы археологической экспедиции «Горожане – 2019». Лагерь, в котором работает полевая экспедиция находится в новоржевской деревне Горожане, через которую в десятом веке проходил торговый путь «Из варяг в греки». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Среди находок половина подковообразной застёжки (фибулы) с закрученными концами, пастовая глазчатая бусина и другие украшения.

Кроме студентов в раскопках участвуют волонтеры из Псковской области и других регионов России. Экспедиция проходит в две смены. Работа второй смены закончится 25 июля. Одновременно на одном участке находятся до 35 человек.