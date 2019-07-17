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Общество

В скором времени в Великих Луках откроется центр обслуживания клиентов компании «Экопром»

17 июля 2019 года, 17:05

В городе на Ловати откроется центр обслуживания клиентов компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом пишет Псковское агентство информации.

По словам директора компании Сергея Пайста, местные жители беспокоятся, когда не приходят квитанции на оплату услуг. При этом он отметил, что все неточности по выставлению счетов и обращения обрабатываются при поступлении в единый центр обслуживания клиентов в Пскове.

Напомним, 7 июня в Пскове (улица Льва Толстого, дом 3) открылся единый центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО. Центра работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

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