Михаил Ведерников заявил о создании более тысячи мест в детских садах до конца года

«Более 1,2 тысяч мест для дошкольников будет создано до конца года по нацпроекту «Демография», - заявил 17 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников в совещании заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона напомнил, что в Дно в сентябре построят новую школу на 500 мест. Сейчас там идут отделочные работы второго и третьего этажей, благоустраивается территория.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в регионе появятся пять детских садов и две пристройки к дошкольным учреждениям. На эти работы выделят 730 миллионов рублей.

Также, в рамках нацпроекта «Демография» в нынешнем году открылись два детских сада, расположенных на первых этажах жилых зданий в Псковском районе и городе на Ловати. Здесь в общей сложности создано 140 мест для детей до трёх лет.

На улицах Егорова и Звездной в Пскове идёт строительство двух детских садов на 270 дошкольных мест каждый. Кроме того, в Пскове к детскому саду на улице Народной возведут постройку, где откроются детские группы для восьмидесяти детей. Еще одна пристройка на восемдесят мест появится у детского сада в Писковичах.