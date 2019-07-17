Сельские футболисты со всей России приедут в Псков на масштабные соревнования

С 20 по 25 июля в Пскове на стадионе «747» пройдут футбольные матчи в рамках Всероссийских соревнований среди сельских команд «Колосок». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Церемония открытия игр состоится 20 июля в 15.00.

Участниками соревнований станут футболисты старшей возрастной группы 2004–2005 годов рождения.

На финальные игры приедут более 220 спортсменов со всей России. Это футболисты Псковской, Калининградской, Саратовской, Волгоградской, Тамбовской, Ленинградской, Ивановской, Курганской, Пензенской, Орловской, Томской областей, а также Краснодарского и Забайкальского краев, Республик Башкортостан, Дагестан и Чувашия.

16 команд с помощью жеребьевки разобьют на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в своих подгруппах, выходят в 1/8 финала. Игры за места пройдут по системе плей-офф. Награждение пройдёт 25 июля в 13.00.