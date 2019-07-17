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Общество

Четыре случая фиктивной регистрации иностранцев выявили в Псковской области

17 июля 2019 года, 16:05

В Пскове и Великих Луках выявили факты фиктивной регистрации иностранцев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В областном центре безработная 49-летняя псковичка в марте и мае нынешнего года фиктивно поставила на миграционный учет в доме по улице Киселева двух человек, которые являются гражданами Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Женщина дала признательные показания.

А в городе на Ловати в июне текущего года 62-летняя пенсионерка также сделала фиктивную постановку на миграционный учет в доме по улице Суворова двух граждан Таджикистана.

Виновная дала признательные показания. Идёт проверка.

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