Новый спецавтомобиль по уборке мусора будет работать в Пскове и серверных районах области

Технопарк компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО, пополнился новым специальным автомобилем по уборке мусора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании.

Мусоровоз будет работать на маршрутах в областном центре и районах северной зоны Псковской области.

По словам директора компании Сергея Пайста, объем кузова нового автомобиля составляет от 15 до 20 кубометров. Техника способна собирать до 100 евроконтейнеров мусора.

«Этот спецавтомобиль с системой задней загрузки обладает наибольшей грузоподъемностью и самым мощным механизмом пресса в своем классе», - отметил Сергей Пайст.

Директор компании подчеркнул, что усиленные механизмы подъема, сжатия и очистки делают этот мусоровоз высокоэффективным в своей сфере.