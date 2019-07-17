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Общество

Новый спецавтомобиль по уборке мусора будет работать в Пскове и серверных районах области

17 июля 2019 года, 14:51

Технопарк компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО, пополнился новым специальным автомобилем по уборке мусора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании.

Новый спецавтомобиль по уборке мусора будет работать в Пскове и серверных районах области
Новая техника для вывоза твердых коммунальных отходов постепенно поступает в регионе.
Фото пресс-службы компании «Экопром».
Мусоровоз будет работать на маршрутах в областном центре и районах северной зоны Псковской области.

По словам директора компании Сергея Пайста, объем кузова нового автомобиля составляет от 15 до 20 кубометров. Техника способна собирать до 100 евроконтейнеров мусора.

«Этот спецавтомобиль с системой задней загрузки обладает наибольшей грузоподъемностью и самым мощным механизмом пресса в своем классе», - отметил Сергей Пайст.

Директор компании подчеркнул, что усиленные механизмы подъема, сжатия и очистки делают этот мусоровоз высокоэффективным в своей сфере. 

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