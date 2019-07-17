«Снятие порчи» обошлось доверчивой псковской пенсионерке в 150 тысяч рублей

Псковская пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей, поддавшись на уловки «целительницы». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Днем 15 июля к 77-летней псковичке на улице Труда подошла неизвестная и предложила снять порчу. Старушка пригласила «целительницу» в гости к себе домой. Гостья провела некие манипуляции с платком, после чего ушла. Спустя некоторое время хозяйка не досчиталась 150 тысяч рублей. Родные потерпевшей обратились за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.