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Пресс-центр / Анонсы

Круглосуточную продажу алкоголя в «наливайках» обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

17 июля 2019 года, 12:20

В четверг, в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдет круглый стол, посвященный теме, которая активно обсуждается последние недели: круглосуточной торговле алкоголем по заниженной стоимости в так называемых псевдокафе - «наливайках» и связанных с этим проблемам.

В круглом столе примут участие:

- член рабочей группы Общественной палаты Псковской области по общественному контролю за деятельностью пабов («псевдокафе», «наливаек») в жилых домах Галина Неваленная;

- начальник отдела организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской

области полковник полиции Владимир Круглов;

- председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев;

- представители управляющих компаний, на территории домов которых работают «наливайки».

Напомним, поводом послужили жалобы граждан на нарушения общественного порядка в районах работы таких «кафе», размещенные на официальном сайте губернатора Михаила Ведерникова.

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