Круглосуточную продажу алкоголя в «наливайках» обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

В четверг, в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдет круглый стол, посвященный теме, которая активно обсуждается последние недели: круглосуточной торговле алкоголем по заниженной стоимости в так называемых псевдокафе - «наливайках» и связанных с этим проблемам.
В круглом столе примут участие:
- член рабочей группы Общественной палаты Псковской области по общественному контролю за деятельностью пабов («псевдокафе», «наливаек») в жилых домах Галина Неваленная;
- начальник отдела организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской
области полковник полиции Владимир Круглов;
- председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев;
- представители управляющих компаний, на территории домов которых работают «наливайки».