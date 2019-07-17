Круглосуточную продажу алкоголя в «наливайках» обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

В четверг, в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдет круглый стол, посвященный теме, которая активно обсуждается последние недели: круглосуточной торговле алкоголем по заниженной стоимости в так называемых псевдокафе - «наливайках» и связанных с этим проблемам.

В круглом столе примут участие:

- член рабочей группы Общественной палаты Псковской области по общественному контролю за деятельностью пабов («псевдокафе», «наливаек») в жилых домах Галина Неваленная;

- начальник отдела организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской

области полковник полиции Владимир Круглов;

- председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев;

- представители управляющих компаний, на территории домов которых работают «наливайки».