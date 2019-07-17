Александр Котов и Елена Бибикова обсуждают на форуме сотрудничество Беларуссии и России

Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и сенатор от Псковской области Елена Бибикова участвуют в двухдневном VI форуме регионов Беларуси и России, который стартовал в Петербурге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Александр Котов и Елена Бибикова участвуют в заседании секции, которая посвящена развитию сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России, а также укреплению Союзного государства.
Особое внимание на Форуме отведут расширению взаимодействия бизнес-кругов двух государств.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.
Сотрудничество двух государств даёт регионам обеих стран всё больше возможностей для устойчивого развития и охватывает практически все сферы, представляющие взаимный интерес.
В ходе работы форума должно будет подписано соглашение между Псковским областным Собранием депутатов и Витебским областным Советом депутатов.
Работа Форума организована в шести секциях.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.
Завершится форум пленарным заседанием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.