Александр Котов и Елена Бибикова обсуждают на форуме сотрудничество Беларуссии и России

Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и сенатор от Псковской области Елена Бибикова участвуют в двухдневном VI форуме регионов Беларуси и России, который стартовал в Петербурге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.