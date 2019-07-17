Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День города Пскова (СХЕМА)

В субботу, 20 июля, с 07.45 до 23.30 на время празднования Дня города Пскова будет закрыта для движения улица Советская на участке от площади Ленина до улицы Детской, улица Профсоюзная, Октябрьская площадь, Октябрьский проспект от Октябрьской площади до улицы Некрасова. В связи с этим меняется схема движения маршрутов:

- автобусы маршрутов №№ 4, 17, 116с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, Дамбу, площади Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, площади Ленина с поворотом на Запсковье, улице Труда, улице Текстильной, улице Алтаева, улице Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по улице Коммунальной, улице Максима Горького через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130 с Автовокзала следуют по улице Яна Фабрициуса, площадь Победы (с остановкой), через Дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршрутам. В обратном направлении – с Рижского проспекта по улице Максима Горького, Дамбу, площадь Победы.

- автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует к Летнему саду по улице Кузнецкой, улице Инженерной, улице Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобусы маршрута № 1 следуют по улице Леона Поземского до церкви Косьмы и Дамиана с поворотом на улицу Труда (обязательная остановка у церкви), улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрута № 11 следуют с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к « Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрута №№ 8, 8А следуют от Вокзала по улице Яна Фабрициуса, площадь Победы, улицу Яна Райниса и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобусы маршрута № 19 следуют от Вокзала по улице Яна Фабрициуса, площадь Победы и далее по маршруту на Цементный склад в прямом и обратном направлениях;

- автобусы маршрута № 207 « Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 следует по улице Вокзальной, улице Яна Фабрициуса, площадь Победы, ули це Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобусные маршруты №№ 119, 132, 139, 163, 164, 150, 151 следующие от ул. Рокоссовского с Рижского проспекта следуют по улице Максима Горького, Дамбе, площади Победы, улице Гражданской и далее по маршрутам (остановка «Детский парк» - отменяется).

- автобусные маршруты №№ 119, 132, 139, 163, 164, 150, 151 следующие от улицы Текстильной с улицы Звёздной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршрутам (остановка «12 школа» и «Детский парк» - отменяются).