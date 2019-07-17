Завтра в течение трёх часов псковские полицейские будут усиленно следить за нарушителями

В четверг, 18 июля, полицейские проверят соблюдение требований дорожной безопасности при перевозке пассажиров в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области в указанный день с 9.30 до 12.30 часов проведут мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения Российской Федерации, связанных с перевозкой детей автомобильным транспортом, а также транспортировкой пассажиров автобусами.