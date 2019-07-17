Котельную в Смуравьево-2 планируют перевести на более калорийный вид топлива

Вопрос модернизации котельной в гдовском посёлке Смуравьево-2 взят на контроль. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Жители посёлка почти каждый отопительный сезон испытывают неудобства из-за отсутствия тепла и горячей воды. Для стабильной работы котельной необходимо провести её реконструкцию – заменить два котла на более мощные с работой на угле.

Губернатор Псковской области во время недавней поездки в Гдовский район поручил проработать вопрос модернизации котельной и переводу ее с дровяного отопления на другой вид топлива, более калорийный.

Напомним, котельная в Смуравьево-2 отапливает четырнадцать многоэтажных домов и школу. Котельная построили в 1987 году. С тех пор она ни разу полностью не реконструировалась.