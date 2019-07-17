Ответить на вопросы жителей Дедовичей готовится первый зампрокурора области

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков в июле нынешнего года приведет личный прием граждан в прокуратуре Дедовичского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков в июле нынешнего года приведет личный прием граждан в прокуратуре Дедовичского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
Прием граждан пройдёт по адресу: посёлок Дедовичи, улица Комсомольская, дом 7.