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Общество

Ответить на вопросы жителей Дедовичей готовится первый зампрокурора области

17 июля 2019 года, 09:36

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков в июле нынешнего года приведет личный прием граждан в прокуратуре Дедовичского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ответить на вопросы жителей Дедовичей готовится первый зампрокурора области
Вопросы для Виктора Теплякова принимаются до 19 июля.
Фото пресс-службы прокуратуры Псковской области.
Для того, чтобы встретиться с первым заместителем прокурора области нужно в срок до 19 июля обратиться к прокурору Дедовичского района Инне Балмышевой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Прием граждан пройдёт по адресу: посёлок Дедовичи, улица Комсомольская, дом 7.

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