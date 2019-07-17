Максимально зрелищным обещает быть августовский фестиваль «Железный град» в Изборске

В Изборске с 3 по 4 августа пройдет фестиваль «Железный град», участниками которого станут более сотни реконструкторов. Заявки уже подали 10 исторических клубов из Москвы, Петербурга, Белгорода, Тулы, Великих Лук и Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В программе фестиваля: торжественное открытие, парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, турнир лучников, а также конные состязания.

В ходе сражений будет использована пиротехника и различные макеты. Всех гостей фестиваля у стен Изборской крепости ждет концерт средневековой музыки.

Кроме того, в рамках «Железного града» состоится пеший турнир латников и конный рыцарский турнир. Запланированы они на 4 августа.

«Турнир будет максимально зрелищным, с приближением к реалиям 15-го века», – обещают организаторы.