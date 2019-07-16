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Общество

Памятный подарок за 45 тысяч рублей получит псковский Дом офицеров за победу в конкурсе «Клуб года»

16 июля 2019 года, 17:50

Псковский Дом офицеров победил в областном смотре-конкурсе «Клуб года» в номинации «Городские и районные дома и центры культуры». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Теперь обладателя первого места в этой номинации наградят дипломом лауреата и памятным подарком стоимостью 45 тысяч рублей. Церемония награждения состоится в конце нынешнего года.

Напомним, Дом офицеров Псковского гарнизона сформирован в 1947 году, с 2011 года является муниципальным учреждением культуры. В настоящее время Дом офицеров располагает зрительным залом на 650 посадочных мест с двумя гримерными комнатами, конференц-залом, залами для занятий хореографией, кабинетами для занятий творческих коллективов, фитнес-залом. Сегодня здесь занимаются около 20 различных самодеятельных коллективов.

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