Широкий ассортимент блюд представят гостям в День города Пскова

Более 150 торговых точек будут работать в центре Пскова в День города 20 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Гостям праздника представят широкий ассортимент блюд из курицы, мяса, овощей, выпечку и кондитерские изделия, прохладительные напитки, чай, кофе, квас, мороженое, сладкую вату, кукурузу, пироги и булочки, воздушные шары, игрушки, сувенирную продукцию.

На улице Советской и на набережной реки Великой разместят свои торговые ряды более 100 ремесленников из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Белоруссии.

На территории Детского парка организуют выставку-продажу комнатных и садовых цветов, в которой задействуют более 25 участников.

С праздничной программой Дней города Пскова можно познакомиться здесь.