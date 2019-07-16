Второй вертолёт санитарной авиации появится в Псковской области

В городе на Ловати планируется базирование второго вертолета санитарной авиации «Ансат». Об этом 16 июля сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе заседания администрации региона, пишет Псковское агентство информации .

Таким образом, в Псковской области организуют два медицинских округа – северная и южная зона.

Кроме того, на заседании администрации Псковской области была утверждена стратегия развития санитарной авиации до 2024 года.

Напомним, сейчас для санавиации в регионе применяют «Ансат», базируемый на аэродроме аэропорта имени княгини Ольги.