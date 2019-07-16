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Общество

Второй вертолёт санитарной авиации появится в Псковской области

16 июля 2019 года, 15:54

В городе на Ловати планируется базирование второго вертолета санитарной авиации «Ансат». Об этом 16 июля сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе заседания администрации региона, пишет Псковское агентство информации.

Второй вертолёт санитарной авиации появится в Псковской области
Базирование второго вертолета планируется в Великих Луках.
Фото Андрея Степанова.
Таким образом, в Псковской области организуют два медицинских округа – северная и южная зона.

Кроме того, на заседании администрации Псковской области была утверждена стратегия развития санитарной авиации до 2024 года.

Напомним, сейчас для санавиации в регионе применяют «Ансат», базируемый на аэродроме аэропорта имени княгини Ольги.

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