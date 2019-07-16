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Общество

Работу детской стоматологии в Пскове проверят по поручению Михаила Ведерникова

16 июля 2019 года, 14:03

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить работу детской стоматологии в областном центре. Об этом передает корреспондент «Псковской правды» с заседания в администрации региона.

Из-за неправильной организации работы создается искусственный ажиотаж. На протяжении длительного времени пациенты приходят получать номерки глубоко ночью. Это вопрос к правильной организации работы. Для многих вошло в привычку.


Работу детской стоматологии в Пскове проверят по поручению Михаила ВедерниковаМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
Кроме того, Михаил Ведерников считает необходимым провести проверку по факту высоких зарплат главного врача стоматологической поликлиники Пскова.

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