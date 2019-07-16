Работу детской стоматологии в Пскове проверят по поручению Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить работу детской стоматологии в областном центре. Об этом передает корреспондент «Псковской правды» с заседания в администрации региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить работу детской стоматологии в областном центре. Об этом передает корреспондент «Псковской правды» с заседания в администрации региона.
Из-за неправильной организации работы создается искусственный ажиотаж. На протяжении длительного времени пациенты приходят получать номерки глубоко ночью. Это вопрос к правильной организации работы. Для многих вошло в привычку.