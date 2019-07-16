Вызвать врача на дом жители Псковской области смогут с помощью нескольких кликов

Через месяц псковичам станут доступны вызов врача через интернет и электронная запись на диспансеризацию. Об этом 16 июля в прямом эфире проекта ПАИ-live заявил директор медицинского информационно-аналитического центра Псковской области Сергей Мацепуро.
По его словам, функционал сайта k-vrachu.pskov.ru позволяет вызвать врача, но требуется приспособить систему под псковские реалии.
Услуга заработает буквально через месяц.
Фото Псковского агентства информации.
«Сейчас вызвать врача на дом можно по телефону. Введение новой услуги через интернет поможет упростить этот процесс», - отметил Сергей Мацепуро.
Для того, чтобы попасть в лист ожидания, пациенту нужно будет указать причину вызова врача, а также симптомы. После этого информация попадает к участковому терапевту.