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Общество

Вызвать врача на дом жители Псковской области смогут с помощью нескольких кликов

16 июля 2019 года, 13:50

Через месяц псковичам станут доступны вызов врача через интернет и электронная запись на диспансеризацию. Об этом 16 июля в прямом эфире проекта ПАИ-live заявил директор медицинского информационно-аналитического центра Псковской области Сергей Мацепуро.

Вызвать врача на дом жители Псковской области смогут с помощью нескольких кликов
Услуга заработает буквально через месяц.
Фото Псковского агентства информации.
По его словам, функционал сайта k-vrachu.pskov.ru позволяет вызвать врача, но требуется приспособить систему под псковские реалии.

«Сейчас вызвать врача на дом можно по телефону. Введение новой услуги через интернет поможет упростить этот процесс», - отметил Сергей Мацепуро.

Для того, чтобы попасть в лист ожидания, пациенту нужно будет указать причину вызова врача, а также симптомы. После этого информация попадает к участковому терапевту.

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