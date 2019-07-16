Дмитрий Петров подал документы для выдвижения на пост главы Усвятского района

Выдвинутый «Единой Россией» на пост главы Усвятского района Дмитрий Петров подал документы в ТИК. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Напомним, Единый день голосования состоится в воскресенье, 8 сентября.

Дмитрий Петров родился 31 июля 1973 года в украинском городе Ворошиловграде. В 1998 году он окончил Смоленский государственный педагогический университет по специальности учитель географии.

Должность заместителя главы Усвятского района занимает с 23 декабря 2005 года.