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Политика / Выборы

Дмитрий Петров подал документы для выдвижения на пост главы Усвятского района

16 июля 2019 года, 13:11

Выдвинутый «Единой Россией» на пост главы Усвятского района Дмитрий Петров подал документы в ТИК. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Дмитрий Петров подал документы для выдвижения на пост главы Усвятского района
Дмитрий Петров идёт на выборы от партии «Единая Россия».
Фото Псковского агентства информации.
Напомним, Единый день голосования состоится в воскресенье, 8 сентября.

Дмитрий Петров родился 31 июля 1973 года в украинском городе Ворошиловграде. В 1998 году он окончил Смоленский государственный педагогический университет по специальности учитель географии.

Должность заместителя главы Усвятского района занимает с 23 декабря 2005 года.

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