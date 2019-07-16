На мастер-класс по росписи эко-сумок приглашают псковичей в рамках фестиваля «РосянкаFest»

В субботу, 27 июля, в Детском парке областного центра пройдет фестиваль «РосянкаFest», которые Полистовский заповедник готовит совместно с редакцией «Комсомольской правды – Псков» . Праздник приурочен к 25-летию заповедника.

Девиз фестиваля: «И повеселиться, и знаниями обогатиться!».

Гостей праздника ждут игры, мастер-классы, квесты, спортивные площадки и розыгрыши.

Участники этого яркого события смогут самостоятельно изготовить эко-сумку. Для этого Полистовский заповедник приготовил специальный мастер-класс.

На случай, если вы художник от слова «худо», у организаторов приготовлены трафареты.

Начнется «РосянкаFEST» в 11.00.