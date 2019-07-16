На мастер-класс по росписи эко-сумок приглашают псковичей в рамках фестиваля «РосянкаFest»

В субботу, 27 июля, в Детском парке областного центра пройдет фестиваль «РосянкаFest», которые Полистовский заповедник готовит совместно с редакцией «Комсомольской правды – Псков». Праздник приурочен к 25-летию заповедника.
В субботу, 27 июля, в Детском парке областного центра пройдет фестиваль «РосянкаFest», которые Полистовский заповедник готовит совместно с редакцией «Комсомольской правды – Псков». Праздник приурочен к 25-летию заповедника.
Гостей праздника ждут игры, мастер-классы, квесты, спортивные площадки и розыгрыши.
Участники этого яркого события смогут самостоятельно изготовить эко-сумку. Для этого Полистовский заповедник приготовил специальный мастер-класс.
На случай, если вы художник от слова «худо», у организаторов приготовлены трафареты.
Начнется «РосянкаFEST» в 11.00.