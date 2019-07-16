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Общество

Около 300 молодых людей из России и Белоруссии станут участниками форума «Без границ»

16 июля 2019 года, 11:30

В национальном парке «Себежский» стартует Международный молодежный форум «Без границ». Его участниками станут около трехсот представителей молодежных объединений из России и Белоруссии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Образовательная программа будет работать по шести направлениям:

- Добровольческое «Твори добро»;

- Молодежные медиа «4 власть»;

- Политическое «Управляй!»;

- Международное «Границ.net»;

- Студенческие объединения «Лига студенческих клубов».

- Патриотическое «Я – патриот»;

Для участников форума подготовили лекции, встречи и круглые столы, посвященные проектным компетенциям и развитию профессионального потенциала, диалоги на равных с известными педагогами и специалистами, а также мастер-классы, воркшопы, экспертные консультации.

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