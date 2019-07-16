Около 300 молодых людей из России и Белоруссии станут участниками форума «Без границ»

В национальном парке «Себежский» стартует Международный молодежный форум «Без границ». Его участниками станут около трехсот представителей молодежных объединений из России и Белоруссии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Образовательная программа будет работать по шести направлениям:
- Добровольческое «Твори добро»;
- Молодежные медиа «4 власть»;
- Политическое «Управляй!»;
- Международное «Границ.net»;
- Студенческие объединения «Лига студенческих клубов».
- Патриотическое «Я – патриот»;
Для участников форума подготовили лекции, встречи и круглые столы, посвященные проектным компетенциям и развитию профессионального потенциала, диалоги на равных с известными педагогами и специалистами, а также мастер-классы, воркшопы, экспертные консультации.