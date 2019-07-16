Елена Новичкова: Достаточно надеть красный наряд, и вы в центре внимания

- Специфика работы Аллы не требует соблюдения дресс кода. Поэтому в деловом образе мы вполне можем поиграть с фактурой и цветом. Образ с льняным жакетом - компромисс между строгим деловым образом и чувством комфорта и свободы. Это так важно - сохранить элегантность и женственность, оставаясь при этом собой. В качестве нарядного комплекта мы выбрали комбинацию из красного платья длины миди и бежевых туфель с крупными серьгами из серебристого металла. Обворожительный красный всегда создаст потрясающий образ. Достаточно надеть красный наряд, и вы в центре внимания. Повседневным комплектом стала воздушная хлопковая блуза и брюки в сочетании с удобной и комфортной обувью. Именно в этом комплекте мы отправили нашу участницу продолжать свою важную и интересную работу в оздоровительном лагере «Стремительный.