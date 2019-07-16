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Общество

НКО Псковской области могут заявиться на конкурс президентских грантов до 31 июля

16 июля 2019 года, 09:39

Некоммерческие организации Псковской области до 31 июля могут подать заявки на второй конкурс президентских грантов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Представителей организаций приглашают на публичную презентацию заявок, которая состоится 23 июля в 16.00 в проектном офисе «Команды 2018» (Псков, улица Некрасова, дом 19). Благодаря презентации можно будет получить письма поддержки, которые являются важной составляющей грантовой заявки.

Лучшие проекты по итогам презентации получат письма поддержки от администрации региона и Общественной Палаты Псковской области, а также рекомендации от экспертов «Команды 2018».

Заявка для участия доступна по этой ссылке. Ее нужно заполнить до 19 июля.

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