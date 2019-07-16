Школьники из Севастополя впервые посетят Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»

Более тысячи российских школьников посетят Псковскую область в рамках программы «Моя Россия». Экскурсии пройдут с сентября по ноябрь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В нынешнем году впервые на Псковщину приедут дети из Приволжского, Сибирского, Южного, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов, а также из Севастополя.

Для школьников разработали четырехдневный маршрут под названием «Духовные истоки». В него вошли наиболее известные памятники истории и объекты культурного наследия Пскова, Печор и Изборска. Впервые в программу включено посещение Государственного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина «Михайловское».

Напомним, впервые Псковская область принимала детей в рамках Национальной программы «Моя Россия» в 2016 году. С тех пор турбюро «Континент» и газета «Псковская правда» для школьников, посетивших Псковскую область по федеральной программе развития детского туризма, проводят конкурс #ВСЕВПСКОВ. За лучшее эссе, рисунок и селфи по мотивам псковских впечатлений можно выиграть семейный тур или смартфон.