Галина Неваленная подала документы в ТИК для участия в выборах в городскую думу

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная подала документы в территориальную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах в гордуму по одномандатному округу 13 (Запсковье). Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на городской ТИК.

На выборы Галину Неваленную выдвинула партия «Единая Россия». 26 мая ее кандидатуру на предварительном внутрипартийном голосовании поддержали 77,40% избирателей.

Напомним, дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу назначены в связи с тем, что Дмитрий Михайлов (КПРФ) отказался от депутатского мандата муниципального уровня 13 декабря 2018 года и получил вакантный мандат в региональном парламенте.