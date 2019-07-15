Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

Игорю Максимову вручили удостоверение кандидата в депутаты Псковского облсобрания

15 июля 2019 года, 17:03

Игорь Максимов получил удостоверение кандидата в депутаты Псковского облсобрания по одномандатному избирательному округу №2. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на территориальную избирательную комиссию Пскова.

Игорю Максимову вручили удостоверение кандидата в депутаты Псковского облсобрания
Игорь Максимов получил удостоверение кандидата в депутаты Псковского облсобрания.
Фото Псковского агентства информации.
Игорь Максимов родился в 1961 году, имеет высшее образование, является советником гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания». На выборы его выдвинула партия «Единая Россия».

Отметим, выборы состоится в Единый день голосования 8 сентября.

Напомним, вакансия в Псковском областном Собрании появилась в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Яна Лузина

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Галина Неваленная подала документы в ТИК для участия в выборах в городскую думу
Работники культуры Псковской области могут стать лауреатами премии имени Луначарского
Более 250 миллионов рублей сэкономили в Псковской области благодаря системе госзакупок
Объединенный Псково-Изборский музей-заповедник официально зарегистрировали
Лучшие учителя Псковской области получат денежные премии от 25 до 200 тысяч рублей
Операция по поиску юных грибников успешно завершилась в Гдовском районе
Псевдосотрудник банка списал со счёта пожилой псковички почти 100 тысяч рублей
Персональная выставка картин из бисера Геннадия Куркина откроется в Пскове 18 августа
Два подгулявших парня угнали такси в Стругах Красных, чтобы добраться до Плюссы

Комментарии

Авторизация
No comments
На два шага вперед

Политика
4 июля 09:30

На два шага вперед

Александр Котов рассказал об итогах парламентского сезона и предстоящих выборах
Каникул не будет

Политика / Выборы
26 июня 09:55

Каникул не будет

Избирательная кампания в Псковской области станет фоном для активной работы в муниципалитетах
По особой программе: Псковская область выходит на федеральный уровень

Политика / Власть
13 июня 13:06

По особой программе: Псковская область выходит на федеральный уровень

Михаил Ведерников усиливает позиции региона в Москве