Игорю Максимову вручили удостоверение кандидата в депутаты Псковского облсобрания

Игорь Максимов получил удостоверение кандидата в депутаты Псковского облсобрания по одномандатному избирательному округу №2. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на территориальную избирательную комиссию Пскова.
Игорь Максимов получил удостоверение кандидата в депутаты Псковского облсобрания по одномандатному избирательному округу №2. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на территориальную избирательную комиссию Пскова.
Отметим, выборы состоится в Единый день голосования 8 сентября.
Напомним, вакансия в Псковском областном Собрании появилась в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Яна Лузина