Работники культуры Псковской области могут стать лауреатами премии имени Луначарского

Работников культуры Псковской области приглашают поучаствовать в ежегодном конкурсе на соискание премии имени Анатолия Васильевича Луначарского, которая включает в себя почетный диплом, специальный приз и денежное вознаграждение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Заявки принимаются до 1 октября. Премия присуждается работникам культуры, не являющимся представителями творческих профессий, деятельность которых внесла значительный вклад в развитие культуры и искусства. Заявки рассматриваются в следующих номинациях:

- работник музея,

- работник театра,

- библиотекарь,

- работник культурно-досугового учреждения,

- преподаватель учреждения высшего, среднего специального образования или учреждения дополнительного образования детей в области культуры,

- работник цирка,

- работник концертной организации,

- работник киностудии или кинопроката,

- работник фольклорного, этнографического, научно-исследовательского центра по изучению народной культуры.

Церемония награждения состоится 16 ноября на торжественном закрытии VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.