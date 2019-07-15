Более 250 миллионов рублей сэкономили в Псковской области благодаря системе госзакупок

В Псковской области на государственных закупках заказчики сэкономили четверть миллиарда рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

За первые полгода в регионе было произведено более 3,5 тысяч закупок. Около 500 из них проведено централизовано. Общая стоимость контрактов превысила 5 миллиардов рублей. Экономия от общей суммы сделок составила 4,75%.

«Основным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) стал электронный аукцион. Этим способом реализовано 98% всех закупок», - отметили в региональном Комитете по закупкам.