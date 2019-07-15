Лучшие учителя Псковской области получат денежные премии от 25 до 200 тысяч рублей

Названы имена 17 лучших учителей Псковской области, которые получат федеральные и областные премии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Денежное поощрение из федерального бюджета в размере 200 тысяч рублей получат: учитель физической культуры Черневской средней общеобразовательной школы Гдовского района Елена Болушева, учитель начальных классов Дедовичской средней школы № 2 Ирина Федорова, учитель иностранных языков гуманитарного лицея города Пскова Галина Тэнгель и учитель физической культуры Струго-Красненской средней общеобразовательной школы Ольга Епифанова.

Обладателями премий из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей станут: учитель физической культуры Харлапковской основной школы Палкинского района Нина Магерамова, учитель русского языка и литературы псковского гуманитарного лицея Ирина Михайлова, учитель Центра образования Опочецкого района Майя Шершнева, учитель русского языка и литературы псковского лицея № 4 «Многопрофильный» Валентина Николаева, учитель иностранных языков Дедовичской средней школы № 2 Ирина Егорова и учитель технологии Бежаницкой средней школы Ирина Васильева.

Семь учителей получат поощрение из областного бюджета в размере 25 тысяч рублей. Это учитель русского языка и литературы Кузнецовской средней общеобразовательной школы Себежского района Ольга Синельникова, учитель ОБЖ Дедовичской средней школы № 1 Елена Васильева, учитель начальных классов Кудеверской средней школы Бежаницкого района Наталья Серебрякова, учитель русского языка и литературы псковского политехнического колледжа Любовь Федорова, учитель начальных классов средней школы города Новосокольники Галина Копылов, учитель истории и обществознания Псковской средней общеобразовательной школы № 2 Иван Шагин, учитель географии и биологии Лядской средней общеобразовательной школы Плюсского района Светлана Васильева.