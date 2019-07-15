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Происшествия

Псевдосотрудник банка списал со счёта пожилой псковички почти 100 тысяч рублей

15 июля 2019 года, 12:10

Пожилая псковичка лишилась крупной суммы денег, поверив телефонному мошеннику. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в областном центре 11 июля псковичке, 1956 года рождения, позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты женщины злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги. И в этой связи посоветовал перевести деньги с карты на другой счет. Пенсионерка последовала рекомендациям незнакомца. В итоге она перечислила 93 тысячи рублей на указанный номер.

А когда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников – обратилась за содействием в полицию. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. По имеющимся сведениям, номер одного из телефонов, которым пользовались нечистые на руку лица, зарегистрирован в Республике Башкортостан.

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