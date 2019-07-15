Персональная выставка картин из бисера Геннадия Куркина откроется в Пскове 18 августа

В воскресенье, 18 августа, в 17.00 в выставочном зале Дома ремёсел (Псков, улица Некрасова, дом 8) откроется персональная выставка Геннадия Анатольевича Куркина «Во славу русского оружия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

В экспозиции будут представлены картины, выполненные в технике бисерного ткачества, посвящённые военной истории России. Пять долгих лет посвятил автор созданию этой коллекции, работая с историческими источниками и литературой, тщательно изучая и сверяя с документальными изображениями все детали формы, костюмов, военной атрибутики и наград. Само по себе бисерное ткачество, кроме технических навыков, требует особенного внимания и усердия, а историческая картина в этой технике – явление редкое и заслуживающее внимания.