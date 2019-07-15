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Происшествия

Два подгулявших парня угнали такси в Стругах Красных, чтобы добраться до Плюссы

15 июля 2019 года, 11:34

В Стругах Красных полицейские по «горячим следам» раскрыли угон иномарки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, утром 13 июля от дома по улице Крестьянской был угнан автомобиль такси. О произошедшем в полицию водитель этой «Шкоды» заявил не сразу, а попытался сначала сам со знакомым разыскать ее. Однако, поиски не увенчались успехом. И было упущено время. Тогда потерпевший обратился за помощью в полицию. По его словам, к нему в такси сели двое молодых людей, которые собирались ехать в Плюссу. А когда он ненадолго вышел по делам из легковушки, оставив ключ в замке зажигания, незнакомцы вдруг уехали на ней.

Угнанную «Шкоду» полицейские обнаружили уже в Плюссе. Злоумышленники бросили ее в кустах и скрылись. Но оперативники вскоре установили их личности.

Подозреваемыми оказались двое жителей поселка Плюсса, 1999 и 2000 годов рождения. Один из них учится в Петербурге. По некоторым данным, в Стругах Красных молодые люди провели время в кафе, где порядком поиздержались. А потому решили, что на такси домой в Плюссу можно и бесплатно прокатиться. Но теперь придется отвечать по закону. Возбуждено уголовное дело.

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