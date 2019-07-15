Екатерина Дементьева: Прическа подчеркивает индивидуальность и яркие глаза

- Мне хотелось подчеркнуть индивидуальность Аллы и ее яркие глаза, - отметила она.- Стрижку выполнила в моей любимой динамке. Она сможет укладывать волосы наверх, назад, на бок – по любому. Они у нее достаточно послушные. Правда, Алла подстриглась заранее и сильно разгуляться не получилось, однако я постаралась сделать эффектно, ярко, молодежно и с модными нюансами.

Преображение героини проекта можно посмотреть здесь.

