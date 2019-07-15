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Общество / Мода

Екатерина Дементьева: Прическа подчеркивает индивидуальность и яркие глаза

15 июля 2019 года, 10:34

Мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства проекта «Модная революция» Екатерина Дементьева рассказала, как работала над образом Аллы Сердцевой.

Екатерина Дементьева: Прическа подчеркивает индивидуальность и яркие глаза
Мастер выполнила стрижку в динамике.
Фото Татьяны Родиной.

- Мне хотелось подчеркнуть индивидуальность Аллы и ее яркие глаза, - отметила она.- Стрижку выполнила в моей любимой динамке. Она сможет укладывать волосы наверх, назад, на бок – по любому. Они у нее достаточно послушные. Правда, Алла подстриглась заранее и сильно разгуляться не получилось, однако я постаралась сделать эффектно, ярко, молодежно и с модными нюансами.

Преображение героини проекта можно посмотреть здесь.

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