Екатерина Дементьева: Прическа подчеркивает индивидуальность и яркие глаза

Мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства проекта «Модная революция» Екатерина Дементьева рассказала, как работала над образом Аллы Сердцевой.
Мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства проекта «Модная революция» Екатерина Дементьева рассказала, как работала над образом Аллы Сердцевой.
- Мне хотелось подчеркнуть индивидуальность Аллы и ее яркие глаза, - отметила она.- Стрижку выполнила в моей любимой динамке. Она сможет укладывать волосы наверх, назад, на бок – по любому. Они у нее достаточно послушные. Правда, Алла подстриглась заранее и сильно разгуляться не получилось, однако я постаралась сделать эффектно, ярко, молодежно и с модными нюансами.
Преображение героини проекта можно посмотреть здесь.